Характеристики товара
Описание
Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.
На рамку каркаса сидения установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани.
Состав подушки сидения: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе.
Состав подушки спинки: синтепух в чехле из спанбонда.
Лицевой чехол имеет внутренний слой из периотека на текстильной основе.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный. Лицевой чехол каркаса - несъемный.
В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета. Модули соединяются между собой с помощью зацепов («крокодил»), образуя различные композиции.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина1620 мм
- Ширина сиденья640/1000 мм
- Глубина сиденья1240 мм
- Цветбежевый