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Оттоманка Ricadi - фото 1

Оттоманка Ricadi

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Характеристики товара

Описание

Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.

На рамку каркаса сидения установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани.

Состав подушки сидения: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе.

Состав подушки спинки: синтепух в чехле из спанбонда.

Лицевой чехол имеет внутренний слой из периотека на текстильной основе.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный. Лицевой чехол каркаса - несъемный.

В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета. Модули соединяются между собой с помощью зацепов («крокодил»), образуя различные композиции.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1620 мм
  • Ширина сиденья640/1000 мм
  • Глубина сиденья1240 мм
  • Цветбежевый

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