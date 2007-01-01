Характеристики товара
Описание
Диван Лофт Луиза: стиль и комфорт для бизнес-пространств
Современный, элегантный и функциональный — диван Лофт Луиза создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт гостей и стильный дизайн. Его лаконичный дизайн сочетает прочность металла и уют мягких подушек, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и долговечность — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки с декоративной стежкой обеспечивают удобство для гостей
✔ Современная эстетика — контраст глубокого синего и матового черного создает стильный акцент в интерьере
Диван "Лофт Луиза" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья1370 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья270 мм
- Профиль каркаса 60*30 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
- Каркассталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет