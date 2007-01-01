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Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 1Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 2Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 3Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 4Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 5Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 6Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 7Диван Лофт Луиза, рогожка, синий - фото 8Видеообзор: Диван Лофт Луиза - видео 9

Диван Лофт Луиза, рогожка, синий

Артикул: CH-051-813
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Лофт Луиза: стиль и комфорт для бизнес-пространств

Современный, элегантный и функциональный — диван Лофт Луиза создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт гостей и стильный дизайн. Его лаконичный дизайн сочетает прочность металла и уют мягких подушек, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и долговечность — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки с декоративной стежкой обеспечивают удобство для гостей
✔ Современная эстетика — контраст глубокого синего и матового черного создает стильный акцент в интерьере

Диван "Лофт Луиза" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья1370 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья270 мм
  • Профиль каркаса 60*30 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Диван Лофт Луиза, рогожка, синий
Диван Лофт Луиза, рогожка, синий
от 33 490
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