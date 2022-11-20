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Диван Ромео - фото 1

Диван Ромео

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный современный диван для холлов, кафе, ресторанов, конференц-залов и т.п.

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ)


Диван 800мм 80х105х67
Диван 900мм 90х105х67
Диван 1000мм 100х105х67
Диван 1100мм 110х105х67
Диван 1200мм 120х105х67
Диван 1300мм 130х105х67
Диван 1400мм 140х105х67
Диван 1500мм 150х105х67
Угловая вставка 67х105х67

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