Характеристики товара
Описание
Стильный современный диван для холлов, кафе, ресторанов, конференц-залов и т.п.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Стильный современный диван для холлов, кафе, ресторанов, конференц-залов и т.п.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Диван 800мм
|80х105х67
|Диван 900мм
|90х105х67
|Диван 1000мм
|100х105х67
|Диван 1100мм
|110х105х67
|Диван 1200мм
|120х105х67
|Диван 1300мм
|130х105х67
|Диван 1400мм
|140х105х67
|Диван 1500мм
|150х105х67
|Угловая вставка
|67х105х67
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