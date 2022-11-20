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Одноместный диван Француз

Артикул: CH-049-847
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одноместный диван Француз - это сочетание мягкости, легкости и дизайна. Эргономичная форма бескаркасного кресла способно полностью расслабить Ваше тело, а роскошный вид делает оригинальным каждый интерьер.

Детали бескаркасного дивана имеют специальную форму, благодаря которой формируется каркас изделия. При этом внутри кресла нет ни одного жесткого элемента, благодаря чему оно абсолютно безопасно. Чехол кресла изготовлен из приятной и практичной ткани велюр, также он подшит несколькими слоями мягких подкладок, что придает креслу дополнительную воздушность и делает его эргономичным.

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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