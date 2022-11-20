Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Книжка
Каркас: ЛДСП, фанера, брус хвойных пород
Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка"
Материал обивки: микророгожка
Наполнитель подушек: Синтепух
Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная накладка (металл)
Основные характеристики
- Длина2110 мм
- Ширина900 мм
- Высота890 мм
- Материалметалл, фанера, ткань, синтепух, дерево
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки2150 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Объём упаковки1.76 м3
- Вес упаковки60 кг