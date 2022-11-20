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Диван-кровать Тания с подлокотниками - фото 1Диван-кровать Тания с подлокотниками - фото 2Диван-кровать Тания с подлокотниками - фото 3

Диван-кровать Тания с подлокотниками

Артикул: CH-050-592
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Книжка
Каркас: ЛДСП, фанера, брус хвойных пород
Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка"
Материал обивки: микророгожка
Наполнитель подушек: Синтепух
Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная накладка (металл)

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Основные характеристики

  • Длина2110 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота890 мм
  • Материалметалл, фанера, ткань, синтепух, дерево
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2150 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Объём упаковки1.76 м3
  • Вес упаковки60 кг

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