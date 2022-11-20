Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый

7 оценок

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Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый

4.8
22 290 ₽
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Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
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Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый

Характеристики товара

Описание

Пластиковый плетеный диван Miami Lounge изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Пластиковые диваны серии Miami Lounge с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки лаунж-зон различных заведений. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные диваны из пластика Miami Lounge можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Подушка на сиденье толщиной 5 см покрыта полиэстеровой тканью и заканчивается кантом. Обеспечивает дополнительное удобство и комфорт сидящему. Подушка изготовлена из синтетической ткани, произведенной из полиэфирных волокон, хорошо сохраняет форму, устойчива к воздействию тепла и света.
Особенности:
мебель изготовлена из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчива к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирована стекловолокном;
может быть разобрана;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Характеристики упаковки:
Диван: количество в упаковке: 10 шт., размер упаковки: 1280х1140х2460 мм, объем упаковки: 3.589 м³.
Подушка на сиденье: количество в упаковке: 10 шт., размер упаковки: 1170х550х530 мм, объем упаковки: 0.34 м³.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Длина1280 мм
  • Глубина770 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияТурция

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