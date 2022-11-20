Фотография Диван Tuske, бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Tuske, бежевый

4.3
Оптовая цена
74 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван Tuske, бежевый
Диван Tuske, бежевый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван Tuske, бежевый

4.3
74190 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван Tuske, серый
Диван Tuske, серый
Следующий Диван Tuske, желтый
Диван Tuske, желтый

Характеристики товара

Описание

Диван-кровать раскладной 3-местный TUSKE. Небольшой намек на стиль 60-х, но с современной отделкой.Стиль, строгость и комфорт - основные преимущества этого комфортного и практичного дивана с функцией наклона спинки (2 положения)и спального места. Обивка дивана придаст элегантности вашему салону.

• Обивка 100% полиэстер
• Каркас (сиденье, спинка и подлокотники) с несъемным чехлом, подушки со съемным чехлом
• Каркас из массива сосны и клееной фанеры
• На дуговых пружинах
• Ножки из массива сосны, высота 20 см
• Съемные подлокотники для удобства высоких людей

Размеры упаковки :
Габариты - Д193 х В24,5 х Д113 см


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2120 мм
  • Глубина850 мм
  • Цветбежевый
  • Высота830 мм
  • Вес52.3 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
44 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пафос
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Стул для мастера Venezia, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул для мастера Venezia, каретная стяжка
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1088EM, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1088EM
Настоящее фото товара Светильник настенный 01544, произведённого компанией ChiedoCover
13 100 ₽
Оптовая цена
5
Светильник настенный 01544
Настоящее фото товара Диван Лион, произведённого компанией ChiedoCover
45 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Лион
Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван Клонберн
Настоящее фото товара Плетеный диван Килтум, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный диван Килтум
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый

Другие товары из раздела современные диваны оптом

Настоящее фото товара Диван Tuske, серо-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
74 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Tuske, серо-бирюзовый
Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
74 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tuske, зеленый
Настоящее фото товара Диван Leone, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Leone, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Leone, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Leone, коричневый
Настоящее фото товара Диван Leone, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Leone, синий
Настоящее фото товара Диван Leone, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Leone, зеленый
Настоящее фото товара Диван столовый Jimi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
55 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван столовый Jimi, серый
Настоящее фото товара Диван Aro, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
185 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Aro
Настоящее фото товара Диван Vees, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
74 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Vees, голубой
Настоящее фото товара Диван Vees, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
74 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Vees, серый