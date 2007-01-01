Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дизайнерский стул Dragon букле капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Дизайнерский стул Dragon букле капучино
12 оценок
12 79040
21 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 1Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 2Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 3Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 4Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 5Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 6Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 7Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 8Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 9Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 10Дизайнерский стул Dragon букле капучино - фото 11
Распродажа

Дизайнерский стул Dragon букле капучино

Артикул: CH-081-452
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Dragon — это новинка, которая уже используется во многих современных дизайн-проектах. Его изысканная форма обеспечивает комфорт, а стильный дизайн дополняет любой интерьер.
Основные преимущества:
  • Лёгкий и прочный стул с эргономичной спинкой вровень со столом. Это позволяет задвигать стулья максимально под стол, минимизируя занимаемое пространство.
  • Обивка премиум-класса Микровелюр Bubble 4 изготовлена из износостойкого велюра с современной отделкой «букле». Она легко чистится, имеет специальную пропитку, предохраняющую от загрязнений и запахов, и не привлекает домашних животных.
  • Нейтральные цвета, которые подойдут к любому интерьеру.
  • Надёжная конструкция каркаса, при своей кажущейся воздушности, выдерживает вес до 150 кг.

Внимание!
Отгрузка кратна 2 шт.
Возможно изготовление под заказ в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветкоричневый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, синий деревянный

31
Фотография товара Стул В-630 Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Лайт

83
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt серый велюр

26
В наличии 116 шт.
Фотография товара Стул Franc, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Нэлли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99051
22 290 ₽Оптовая цена

Кресло Нэлли, белый

26
В наличии 122 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39031
14 890 ₽

Стул Тиффани, велюр, серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 103 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, экокожа black, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, экокожа black

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Sky, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Sky, красный

33
Фотография товара Диван Бетрон 6134, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас, произведённого компанией ChiedoCover
14 8902
15 190 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас

45
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, орех grey

81
Фотография товара Кресло Кумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кресло Кумб, черный

13
Фотография товара Кушетка Arezzo, белая эмаль, beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, белая эмаль, beige, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, белая эмаль, beige

34
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый

26
Фотография товара Диван Кин, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, серый

92
Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
Фотография товара Диван Десвилль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, коричневый

36

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/карри

9
Фотография товара Стул Франк ПМ серый/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ серый/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ серый/графит

10
Фотография товара Стул Karl серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl серый, черный

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Fabricius темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius темно-серый, черный

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр синий

26
В наличии 52 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony

9
Распродажа
Фотография товара Стул Bellamy, букле охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bellamy, букле охра, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Bellamy, букле охра

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул обеденный Ponpoun, тёмно-серый, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ponpoun, тёмно-серый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул обеденный Ponpoun, тёмно-серый, бордо

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Lucas 2, терракотовый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas 2, терракотовый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стул Lucas 2, терракотовый, шенилл

8
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Дизайнерский стул Dragon букле капучино
Дизайнерский стул Dragon букле капучино
12 790
21 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Sky, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Sky, красный

33
Фотография товара Диван Бетрон 6134, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас, произведённого компанией ChiedoCover
14 8902
15 190 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас

45
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, орех grey

81

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности