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Доска разделочная для хлеба дерево, древесина - фото 1

Доска разделочная для хлеба дерево, древесина

Артикул: CH-057-988
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота20 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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