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Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый - фото 1Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый - фото 2

Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый

Артикул: CH-059-224
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина325 мм
  • Ширина265 мм
  • Высота20 мм
  • Вес1.680 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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