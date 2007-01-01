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Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево - фото 1

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

Артикул: CH-057-983
14 оценок
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Фотография товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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Товар в корзине

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево
Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево
от 6 990
В корзине

С этим товаром покупают