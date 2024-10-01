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Доска разделочная, пластик, 40 см, коричневый - фото 1

Доска разделочная, пластик, 40 см, коричневый

Артикул: CH-059-233
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота20 мм
  • Вес4.510 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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