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Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый - фото 1

Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый

Артикул: CH-058-889
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Вес0,26 кг
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

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