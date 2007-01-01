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Настоящее фото товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный
15 оценок
42 590
Товар в корзине. Перейти
Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 1Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 2Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 3Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 4Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 5Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 6Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный - фото 7

Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор, черный

Артикул: CH-088-742
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота2100 мм
  • Вес15.6 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Представляем модель электрического напольного обогревателя, работающего по принципу инфракрасного излучения. Заключается этот принцип в том, что инфракрасные лучи обогревают не воздух, а окружающие устройство предметы. Данная особенность исключает сжигание кислорода, иссушение воздуха и смешивание его с пылью.

Предметы в радиусе воздействия электрического напольного обогревателя Хугетт Флор, купить который читатели могут прямо сейчас, нагреваются очень быстро. Такое решение актуально для садовой мебели, столов и стульев на летней площадке кафе, обеденной группы на открытой веранде или террасе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота2100 мм
  • Вес15.6 кг
  • Мощность2.1 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки1.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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