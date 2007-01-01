Характеристики товара
Описание
Представляем модель электрического напольного обогревателя, работающего по принципу инфракрасного излучения. Заключается этот принцип в том, что инфракрасные лучи обогревают не воздух, а окружающие устройство предметы. Данная особенность исключает сжигание кислорода, иссушение воздуха и смешивание его с пылью.
Предметы в радиусе воздействия электрического напольного обогревателя Хугетт Флор, купить который читатели могут прямо сейчас, нагреваются очень быстро. Такое решение актуально для садовой мебели, столов и стульев на летней площадке кафе, обеденной группы на открытой веранде или террасе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина475 мм
- Высота2100 мм
- Вес15.6 кг
- Мощность2.1 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки2100 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки1.25 м3
- Изделия стопируютсяНет