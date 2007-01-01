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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет
10 оценок
28 590
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет

Артикул: CH-088-720
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота360 мм
  • Вес3.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной обогреватель Хугетт Тэкет предлагается только в черном цвете, что не является минусом. В таком исполнении он отлично впишется в любой антураж – в строгий и роскошный, в коммерческий и в жилой интерьер. Несмотря на то, что основное предназначение устройства – локальный обогрев открытых пространств, оно используется и внутри зданий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота360 мм
  • Вес3.5 кг
  • Мощность2.1 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.5 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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