Характеристики товара
Описание
Подвесной обогреватель Хугетт Тэкет предлагается только в черном цвете, что не является минусом. В таком исполнении он отлично впишется в любой антураж – в строгий и роскошный, в коммерческий и в жилой интерьер. Несмотря на то, что основное предназначение устройства – локальный обогрев открытых пространств, оно используется и внутри зданий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота360 мм
- Вес3.5 кг
- Мощность2.1 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки5.5 кг
- Изделия стопируютсяНет