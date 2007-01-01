Характеристики товара
Описание
Уличный электрический инфракрасный обогреватель - это одна из самых современных моделей данной линейки нагревателей. Благодаря водонепроницаемости и мощности 6000 Вт - выбор этого прибора в качестве уличного обогревателя для веранды, террасы, зимнего сада или беседки на дачном участке будет прекрасным решением!
Этот инфракрасный электрообогреватель - сертифицированное устройство класса IP67, которое устойчиво к пыли, влаге и воде. Благодаря своему стильному дизайну и высокой эффективности нагрева это наиболее подходящая система и для обогрева открытых площадок кафе и ресторанов, бизнес-центров, рабочих зон в мастерских и т.п. Высокий класс защиты обогревателя делает его невосприимчивым в воздействию погодных факторов.
Уличный электрический инфракрасный обогреватель имеет заметное число преимуществ по сравнению с привычными всем нагревателями, особенно это заметно при эксплуатации его на открытых площадках.
Трудозатраты и инвестиции на его установку и подключение очень низки по сравнению с другими видами обогревателей. Сборка и разборка очень просты. Одним из основных преимуществ инфракрасных нагревателей, которые обеспечивают нагрев светом, является экономия электроэнергии.
Такая экономичность достигается за счет нескольких факторов, одним из которых является то, что создавая обогрев локальной зоны энергия не затрачивается на обогрев пустых пространств - воздуха. Нагреваются сами предметы, находящиеся в зоне воздействия, благодаря чему и достигается большая экономия энергии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина130 мм
- Высота550 мм
- Материалалюминий
- Мощность6000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет