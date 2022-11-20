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Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый - фото 1

Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина600 мм
  • Вес2.3 кг
  • Цветбелый

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