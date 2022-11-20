Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина250 мм
- Длина600 мм
- Вес2.3 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Комод Понзано
Стол АРКОС 18-1
Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый
Стол АРКОС 19
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол АРКОС 19-1
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 240 x 340