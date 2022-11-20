Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина690 мм
- Высота710 мм
- Высота до сиденья235 мм
- Материалметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Кресло лофт New 4
Кресло лофт New 5
Кресло Филадельфия синий
Кресло Филадельфия хаки
Кресло Филадельфия черно-белое
Кресло Рон охра
Кресло Рон травяной
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром