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Каркас Кресла Komfort Plus

Артикул: CH-050-278
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота710 мм
  • Высота до сиденья235 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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