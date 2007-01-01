Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Касабланка» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в белый цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2150 мм
- Глубина800 мм
- Высота695 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес34,4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки2200 мм
- Вес упаковки39.10 кг
- Объём упаковки1.31 м3
- Изделия стопируютсяНет