Характеристики товара
Описание
Можно покрасить в любой цвет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Высота400 мм
- Материалметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Можно покрасить в любой цвет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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