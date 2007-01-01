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Настоящее фото товара Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки
26 оценок
4 09039
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки - фото 1Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки - фото 2Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки - фото 3Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки - фото 4Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки - фото 5
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Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, черный, деревянные ножки

Артикул: CH-008-572
26 оценок
Основные характеристики
  • Материалпластик, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Eames Bon - это мебель с чрезвычайно оригинальной формой, которая не оставит вас равнодушным. Сиденье выполнено из литого полипропилена обтянутого эко кожей, ножки и опоры из массива бука. Дополнительный комфорт придаёт мягкая вставка в сиденье из ППУ, для тех, кто хочет больше комфорта, чем в классическом Eames. Стул Eames Bon создан не только для жилых помещений, он также станет отличным выбором для ресторана, кафе, отеля или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалпластик, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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