Товар в корзине. Перейти
Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л - фото 1

Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л

Артикул: CH-059-151
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л
Фотография товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л от компании ChiedoCover.
Следующий Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л
Фотография товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Вес0.878 кг
  • Объем2.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Анзо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Анзо», произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Анзо»

10
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Сквизер для цитрусовых пластик, желтый

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница коричневая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Мисосупница коричневая, дерево

5
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0405
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, серый

10
В наличии 512 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Фобос», серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Фобос», серый

8
В наличии 80 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный

6
В наличии 208 шт.

Другие товары из раздела кастрюли

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 9л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 610

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 9л

5
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 940

Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л

15
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 320

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л

13
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки сталь 47,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от32 210

Кастрюля без крышки сталь 47,75л

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890

Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л

15
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700

Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от20 350

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л

7
В наличии
Настоящее фото товара Котелок, чугун, 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Котелок, чугун, 0.42л

15
В наличии
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 960

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л

5
В наличии 483 шт.

Товар в корзине

Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л
Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л
от 5 970
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Анзо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Анзо», произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Анзо»

10
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Сквизер для цитрусовых пластик, желтый

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 50 шт.