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Стул Vero белый

Артикул: CH-035-877
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес4.13 кг
  • Объем0.043 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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