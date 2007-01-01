Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Kolin cappuccino / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
Kolin cappuccino / chrome
5 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
Kolin cappuccino / chrome - фото 1Kolin cappuccino / chrome - фото 2Kolin cappuccino / chrome - фото 3Kolin cappuccino / chrome - фото 4

Kolin cappuccino / chrome

Артикул: CH-081-761
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - хром; Ширина - 49; Глубина - 52; Высота - 81; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 39; Высота максимальная - 91;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.12 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Bon RCH, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bon RCH, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Bon RCH, серый, черный

12
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло Колд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, белый

9
В наличии 68 шт.
Фотография товара Кресло Reed H, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reed H, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Reed H, хром

5
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Распродажа
Фотография товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
16 9901
17 090 ₽Оптовая цена

Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием

36
Фотография товара Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс

45

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 19015
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, серый

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49031
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный

5
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый

10
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Reus белая сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus белая сетка / хром

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Reus черная сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus черная сетка / хром

11
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Kolin cappuccino / chrome
Kolin cappuccino / chrome
6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Bon RCH, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bon RCH, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Bon RCH, серый, черный

12

Акции для вас

Новость от 17.01.2020 Стулья-бестселлеры сферы HoReCa
Стулья-бестселлеры сферы HoReCa

На нашем складе ждут вас более 3000 тысяч популярных моделей: Стул Eames Белый, Стул Кьявари Пластиковый и Стул Хит

Новость от 01.11.2022 Чёрная пятница
Чёрная пятница

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 22.01.2024 Время экономить - Ограниченное предложение
Время экономить - Ограниченное предложение

Перейдите, чтобы узнать подробности