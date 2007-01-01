Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина560 мм
- Высота790 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.75 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки645 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет