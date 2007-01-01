Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Kolin black, произведённого компанией ChiedoCover
Kolin black
14 оценок
5 390
Kolin black - фото 1Kolin black - фото 2Kolin black - фото 3Kolin black - фото 4Kolin black - фото 5Kolin black - фото 6Kolin black - фото 7Kolin black - фото 8

Kolin black

Артикул: CH-081-760
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик, искусственная кожа; Материал обивки - пластик, искусственная кожа; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 34; Высота максимальная - 89;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

49
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый

11
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99053
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное LIBRA рогожка серый

26
Фотография товара Кресло Kent Трио Н, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Трио Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Кресло Kent Трио Н, хром

5
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный

10
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 73 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Space от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Space, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Space

13
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
В пути 100 шт.
Фотография товара Salem gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Salem gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Salem gray / white

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Sprut dark gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Sprut dark gray, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Sprut dark gray

10
Фотография товара Kolin white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Kolin white, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Kolin white

10
В наличии 1 шт.

Kolin black
Kolin black
5 390
