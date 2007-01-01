Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Kolin light gray, произведённого компанией ChiedoCover
Kolin light gray
5 390
Kolin light gray - фото 1Kolin light gray - фото 2Kolin light gray - фото 3Kolin light gray - фото 4Kolin light gray - фото 5

Kolin light gray

Артикул: CH-081-762
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик, искусственная кожа; Материал обивки - пластик, искусственная кожа; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 34; Высота максимальная - 89;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
