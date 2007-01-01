Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Kolin gray fabric
Kolin gray fabric
11 оценок
6 490
Kolin gray fabric - фото 1Kolin gray fabric - фото 2Kolin gray fabric - фото 3Kolin gray fabric - фото 4Kolin gray fabric - фото 5

Артикул: CH-081-759
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 49; Глубина - 52; Высота - 81; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 39; Высота максимальная - 91;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
