Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Асти» подходит для размещения 6 персон. За прочность конструкции отвечает каркас из алюминия.
В состав входят:
– двухместный диван - 1600×660×850 мм.
– кресло (4 шт.) - 550×660×850 мм.
– журнальный столик - 1120×570×450 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).
Оплетка выполнена вручную искусственным ротангом бежевого цвета, диван и кресло укомплектованы подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.
Габариты упаковки (ДШВ)
1630×680×870; 570×700×860 - 4 кор; 1120×600×450мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки60.50 кг
- Изделия стопируютсяНет