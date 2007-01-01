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Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый - фото 1Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый - фото 2Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый - фото 3
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Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый

Артикул: CH-077-073
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Lumina3, сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Асти» подходит для размещения 6 персон. За прочность конструкции отвечает каркас из алюминия.

В состав входят:

– двухместный диван - 1600×660×850 мм.

– кресло (4 шт.) - 550×660×850 мм.

– журнальный столик - 1120×570×450 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).

Оплетка выполнена вручную искусственным ротангом бежевого цвета, диван и кресло укомплектованы подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.

Габариты упаковки (ДШВ)
1630×680×870; 570×700×860 - 4 кор; 1120×600×450мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки60.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый
Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый
217 890
В корзине

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