Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели AFM-4030A Brown (4+1) от бренда Afina.
В составе комплекта: стол и 4 стула. Первоклассная лоза из искусственного ротанга коричневого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из оцинкованной стали и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота720 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет