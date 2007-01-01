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Комплект мебели Izida

Артикул: CH-074-831
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели AFM-4030A Brown (4+1) от бренда Afina.

В составе комплекта: стол и 4 стула. Первоклассная лоза из искусственного ротанга коричневого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из оцинкованной стали и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Комплект мебели Izida
37 290
В корзине

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