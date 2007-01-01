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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, графит - фото 1Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, графит - фото 2
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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, графит

Артикул: CH-076-803
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплет для обеденной зоны «Айриш» состоит из:

- квадратного обеденного стола, размером - 900×900×750 мм.

- 4 плетеных кресел - 550×660×850 мм.

Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом графитового цвета, столешница – закаленное стекло.На креслах предусмотрены подушки со съёмными влагоотталкивающими чехлами.Обеденная группа «Айриш» представлена также в соломенном, коричневом и бежевом цветах. Все изделия можно купить по отдельности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, графит
Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, графит
174 690
В корзине

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