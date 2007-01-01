Характеристики товара
Описание
Комплет для обеденной зоны «Айриш» состоит из:
- квадратного обеденного стола, размером - 900×900×750 мм.
- 4 плетеных кресел - 550×660×850 мм.
Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом графитового цвета, столешница – закаленное стекло.На креслах предусмотрены подушки со съёмными влагоотталкивающими чехлами.Обеденная группа «Айриш» представлена также в соломенном, коричневом и бежевом цветах. Все изделия можно купить по отдельности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки46 кг
- Изделия стопируютсяНет