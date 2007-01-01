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Настоящее фото товара Обеденная группа ИНГРИД белый, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденная группа ИНГРИД белый
26 оценок
28 0907
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Обеденная группа ИНГРИД белый - фото 1Обеденная группа ИНГРИД белый - фото 2Обеденная группа ИНГРИД белый - фото 3Обеденная группа ИНГРИД белый - фото 4
Распродажа

Обеденная группа ИНГРИД белый

Артикул: CH-012-657
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Вес37 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект обеденный ИНГРИД из стола и четырех стульев деревянные, ножки стола и каркас стульев из массива гевеи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Вес37 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1225 мм
  • Высота упаковки775 мм
  • Глубина упаковки145 мм
  • Вес упаковки40 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики1220
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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