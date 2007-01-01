Характеристики товара
Описание
Комплект обеденный ИНГРИД из стола и четырех стульев деревянные, ножки стола и каркас стульев из массива гевеи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина1200 мм
- Высота740 мм
- Вес37 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1225 мм
- Высота упаковки775 мм
- Глубина упаковки145 мм
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики1220
- Изделия стопируютсяНет