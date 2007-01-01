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Настоящее фото товара Кожаное кресло каминное Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кожаное кресло каминное Честер, черный
14 оценок
150 590
Товар в корзине. Перейти
Кожаное кресло каминное Честер, черный - фото 1Кожаное кресло каминное Честер, черный - фото 2Кожаное кресло каминное Честер, черный - фото 3Кожаное кресло каминное Честер, черный - фото 4

Кожаное кресло каминное Честер, черный

Артикул: CH-087-748
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1130 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это необычное кожаное кресло прекрасно впишется в интерьер гостиной или кабинета. Кресло Честер черное воплотило в себе сдержанную элегантность и неброский шик. Высокая спинка позволяет удобно расположиться в кресле и спокойно отдохнуть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1130 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Вес27 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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