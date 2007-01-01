Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Акцент 2, красный
13 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Акцент 2, красный - фото 1Кресло Акцент 2, красный - фото 2Кресло Акцент 2, красный - фото 3Кресло Акцент 2, красный - фото 4Кресло Акцент 2, красный - фото 5

Кресло Акцент 2, красный

Артикул: CH-088-292
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Воздушность конструкции выполнена за счет парящей спинки. При этом жесткость конструкции достигается за счет крепких подлокотников, являющихся частью каркаса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветкрасный, белый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки7607 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки10.45 кг
  • Объём упаковки2.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Маригга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маригга, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кресло Маригга

34
Фотография товара Кресло Ева, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, черное

47
Фотография товара Кресло Вега сосна, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега сосна, черное

49
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от125 190
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Распродажа
Фотография товара Кресло Морис, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 89025
34 290 ₽

Кресло Морис, искусственная замша

7
Фотография товара Ковентри кресло, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковентри кресло, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Ковентри кресло, лофт

11
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 490
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Серый

11
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Mars LB Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mars LB Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло Mars LB Ткань Черный

12
В наличии 146 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Фотография товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая

7
В наличии 40 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Echo темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Echo темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59022
15 992 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Echo темно-серый

26
В наличии 69 шт.
Фотография товара Стул Benin поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Benin поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стул Benin поворотный

13
Фотография товара Стул Леони, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, темно-серый, черный

6
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Шоколад

8
В наличии 105 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Марс полубарный, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Марс полубарный, велюр бежевый

80
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан

87
Фотография товара Стул компьютерный Circle grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Circle grey, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул компьютерный Circle grey

6
Фотография товара Стул Brunei от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brunei, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Brunei

9
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, серый

63

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
140 890
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло офисное Амон, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, Хром PU

10
Фотография товара Кресло Joy Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Joy Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Кресло Joy Сетка Черный

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Teddy 022, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Teddy 022, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Полукресло Флорида, велюр Teddy 022, ножки бук, морилка светлый орех

14
Настоящее фото товара Кресло Марко высокое, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Кресло Марко высокое, голубой

12
Настоящее фото товара Кресло Capitulum, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Capitulum, серый, черный

13
В пути 714 шт.
Фотография товара Кресло Лотик велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, черный

8
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр

15
Новинка
Фотография товара Кресло Слейт, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Слейт, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Кресло Слейт, желтый

13

Товар в корзине

Кресло Акцент 2, красный
Кресло Акцент 2, красный
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Echo темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Echo темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59022
15 992 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Echo темно-серый

26
В наличии 69 шт.
Фотография товара Стул Benin поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Benin поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стул Benin поворотный

13
Фотография товара Стул Леони, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, темно-серый, черный

6
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Шоколад

8
В наличии 105 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности