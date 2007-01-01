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Кресло лаунж Бостон, велюр, красный

Артикул: CH-078-006
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло лаунж Minimo для отдыха и релакса. Обивка выполнена из рельефного велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Сочетание мягкого сиденья шириной 60 см и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло лаунж Бостон, велюр, красный
Кресло лаунж Бостон, велюр, красный
20 490
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