Характеристики товара
Описание
Современное комфортное кресло лаунж Minimo для отдыха и релакса. Обивка выполнена из рельефного велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Сочетание мягкого сиденья шириной 60 см и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина600 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет