Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина765 мм
- Высота827 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки7.7 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет