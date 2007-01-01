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Настоящее фото товара Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой
5 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 1Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 2Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 3Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 4Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 5Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 6Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 7Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 8Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой - фото 9

Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой

Артикул: CH-074-285
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота827 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота827 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки7.7 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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