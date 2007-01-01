Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой
9 оценок
6 29038
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 1Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 2Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 3Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 4Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 5Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 6Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 7Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 8Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой - фото 9
Распродажа

Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой

Артикул: CH-074-293
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота827 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой
Фотография товара Кресло Эрен, зеленый хаки с УФ-защитой от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Ирис, голубой
Фотография товара Кресло Ирис, голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота827 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки7.7 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
В наличии 822 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Иглоо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Иглоо, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул прозрачный Иглоо

43
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, антрацит

42
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Тайлер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тайлер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Тайлер, бежевый

7
В наличии 69 шт.
Фотография товара Стул Кеттия, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кеттия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Кеттия, белый

7
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой

15
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый, бежевый, ноги черные

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), серый

11
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА ПРУТКЕ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА ПРУТКЕ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19015
11 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА ПРУТКЕ), салатовый

8
Фотография товара Стул Нолан, черный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нолан, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Нолан, черный, антрацит

9
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Чехол на стул 24, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 24, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 24, габардин бежевый

42
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый

7
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

43
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 110 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, фаерстоун, черный муар

10
Фотография товара Бант 12, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Бант 12, спандекс

33

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Bull с мягким сиденьем, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bull с мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Bull с мягким сиденьем, серый

26
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Митч серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч серый

62
Фотография товара СТУЛ ОФИСНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ ОФИСНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

СТУЛ ОФИСНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ

34
Фотография товара Кресло Леопольдо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леопольдо, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Кресло Леопольдо

50
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Eames DSW темно-бирюзовый

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Куми, зеленый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Куми, зеленый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Куми, зеленый пластик

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Scoop, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Scoop, серо-коричневый

10
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), белый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Луис Гост прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луис Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99051
17 990 ₽

Стул Луис Гост прозрачный

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Плато, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, темно-синий

10

Товар в корзине

Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой
Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой
6 290
9 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Чехол на стул 24, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 24, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 24, габардин бежевый

42
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый

7
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности