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Стул Еnave lite, белый

Артикул: CH-076-569
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

компактный дизайнерский стул в минималистичном исполнении. Корпус из прочного полипропилена придаёт модели монолитность, лёгкость и современный характер. Благодаря лаконичным линиям и сдержанному дизайну стул легко вписывается в любой интерьер — от компактной городской кухни до общественных пространств, террас и офисов.

Не требует сборки, легко штабелируется и экономит место при хранении. Это практичное решение для тех, кто ценит простоту, функциональность и чистую форму.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Материал ножекПолипропилен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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