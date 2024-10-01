Товар в корзине. Перейти
Стул С-11 - фото 1Стул С-11 - фото 2Стул С-11 - фото 3Стул С-11 - фото 4Стул С-11 - фото 5Стул С-11 - фото 6Стул С-11 - фото 7

Стул С-11

Артикул: CH-067-214
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул С-5А
Фотография товара Стул С-5А от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tois, бежевый
Фотография товара Стул Tois, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140, произведённого компанией ChiedoCover
от142 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T круглый, Д140

45
Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-розовый

57
Фотография товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
73 890
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань

59
Фотография товара Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый

75
Распродажа
Фотография товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49042
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки

75
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49013
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр зеленый

73
В наличии 34 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Клайс велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Клайс велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Пуф Клайс велюр пыльно-розовый

39
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стол обеденный Jaxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton

32
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул барный Элис, пудрово-голубой велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, пудрово-голубой велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул барный Элис, пудрово-голубой велюр, цвет основания хром

13

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Кресло игровое CH-773N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое CH-773N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло игровое CH-773N

46
Фотография товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик

45
Настоящее фото товара Детская кроватка СКАЗКА, белая, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Детская кроватка СКАЗКА, белая

50
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик

42
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 красный/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 красный/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 красный/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

33
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

41
Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, белая сетка

6
В наличии 54 шт.
New
Фотография товара Стул С-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С-12, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул С-12

6

Товар в корзине

Стул С-11
Стул С-11
от 8 490
В корзине

С этим товаром покупают