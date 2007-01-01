Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Монако» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет каркаса и оплетки – светло-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Вес16 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки19.90 кг
- Объём упаковки0.73 м3
- Изделия стопируютсяНет