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Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый - фото 1Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый - фото 2

Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый

Артикул: CH-076-552
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Монако» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет каркаса и оплетки – светло-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина980 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки19.90 кг
  • Объём упаковки0.73 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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