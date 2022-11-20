Характеристики товара
Описание
КОЛЕСА ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНАТА - кресла серии Viking Knight комплектуются прорезиненными колесами с системой безопасной посадки/подьема с кресла
СИСТЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ СПИНКИ - угол наклона спинки регулируется в диапазоне, обеспечивающим полную защиту от опрокидывания кресла, в кресле также есть функция качания с фиксацией в рабочем положении
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ПОДУШКИ - в креслах серии Viking Knight все продумано с точки зрения эргономики, поясничная подушка, жесткость сиденья, боковая поддержка
подобранные материалы, из которых произведены чехлы кресла, обеспечивают абсолютный комфорт в течение всего времени использования
Основные характеристики
- Высота1265 мм
- Высота до сиденья530/625 мм
- Ширина700 мм
- Глубина1165 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес20.45 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки875 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки23.05 кг