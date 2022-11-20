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Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 1Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 2Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 3Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 4Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 5Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 6Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 7Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 8Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий - фото 9

Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий

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Характеристики товара

Описание

КОЛЕСА ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНАТА - кресла серии Viking Knight комплектуются прорезиненными колесами с системой безопасной посадки/подьема с кресла
СИСТЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ СПИНКИ - угол наклона спинки регулируется в диапазоне, обеспечивающим полную защиту от опрокидывания кресла, в кресле также есть функция качания с фиксацией в рабочем положении
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ПОДУШКИ - в креслах серии Viking Knight все продумано с точки зрения эргономики, поясничная подушка, жесткость сиденья, боковая поддержка
подобранные материалы, из которых произведены чехлы кресла, обеспечивают абсолютный комфорт в течение всего времени использования

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Основные характеристики

  • Высота1265 мм
  • Высота до сиденья530/625 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1165 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Вес20.45 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки875 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки23.05 кг

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