Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло — это удобное и практичное офисное кресло, выдерживающее нагрузку до 120 кг. Обивка изготовлена из прочного, мягкого велюра, устойчивого к истиранию и загрязнениям.Конструкция и функциональность:Для удобства перемещения кресло оснащено колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине. Также модель имеет широкие и удобные подлокотники. Возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.Универсальность:Офисное кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Его конструкция обеспечивает комфорт и поддержку, позволяя длительное время работать за компьютером без дискомфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота900/995 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья465/560 мм
- Материалфанера, пластик
- Материал сиденьявелюр
- Цветтемно-серый, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет