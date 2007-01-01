Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Trio В, черный
10 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Caifen Trio В, черный - фото 1Кресло Caifen Trio В, черный - фото 2Кресло Caifen Trio В, черный - фото 3Кресло Caifen Trio В, черный - фото 4Кресло Caifen Trio В, черный - фото 5

Кресло Caifen Trio В, черный

Артикул: CH-080-100
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Galaxy, хром
Фотография товара Кресло для руководителя Galaxy, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
Фотография товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Черный каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья530/630 мм
  • Высота спинки580 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки17.10 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Everest S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Everest S, черная сетка

46
Фотография товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный

13
В наличии 3260 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Комфорт 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Комфорт 1П

11
Фотография товара Кресло Abstract, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Abstract, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Кресло Abstract, белый, хром

13
Фотография товара Кресло Scott, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Scott, хром

10
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н/П, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Air Н/П, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло для руководителя Air Н/П, пластик-люкс

13
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый

9
New
Фотография товара Кресло Urban, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Urban, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 290

Кресло Urban, черный

8
В наличии 5 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Мольт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Мольт, черный

15
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас

9
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 33 шт.

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
Фотография товара Кресло Fait RCH 9024, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fait RCH 9024, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Fait RCH 9024, черный

11
Фотография товара Кресло Miller YX-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YX-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YX-300

6
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Бибионе 2Д

10
Настоящее фото товара Кресло Логос W, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Логос W

9
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт красный

6
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Kosmo c подголовником, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kosmo c подголовником, черное, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Кресло Kosmo c подголовником, черное

9
Фотография товара Кресло Sara, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Кресло Sara, серый

5
Фотография товара Кресло Sara, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Sara, черный

13

Товар в корзине

Кресло Caifen Trio В, черный
Кресло Caifen Trio В, черный
17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Мольт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Мольт, черный

15
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности