Характеристики товара
Описание
Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов за компьютером. Уверенная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие откидные подлокотники и дизайн повторяющий кресло спорткара, все это сочетает в себе кресло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Высота1140/1240 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.40 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет