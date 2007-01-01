Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Practice, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Practice, черный, серый
13 оценок
18 690
Кресло компьютерное Practice, черный, серый - фото 1Кресло компьютерное Practice, черный, серый - фото 2Кресло компьютерное Practice, черный, серый - фото 3
NEW

Кресло компьютерное Practice, черный, серый

Артикул: CH-083-832
13 оценок
Характеристики товара

Описание

Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов за компьютером. Уверенная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие откидные подлокотники и дизайн повторяющий кресло спорткара, все это сочетает в себе кресло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.40 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

