Настоящее фото товара Кресло компьютерное Synergy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Synergy, черный
12 оценок
17 290
Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 1Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 2Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 3Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 4Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 5Кресло компьютерное Synergy, черный - фото 6
Кресло компьютерное Synergy, черный

Артикул: CH-083-799
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой. Уникальная форма подлокотников и подголовника, обитого экокожей, выгодно выделяют среди кресел для геймеров и дают отсылку к бескомпромиссному дизайну знаменитых гиперкаров.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества и прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19.09 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
