Характеристики товара
Описание
Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой. Уникальная форма подлокотников и подголовника, обитого экокожей, выгодно выделяют среди кресел для геймеров и дают отсылку к бескомпромиссному дизайну знаменитых гиперкаров.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества и прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1220/1320 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки19.09 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет