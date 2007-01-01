Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Ploy, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Ploy, черный, серый
8 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 1Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 2Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 3Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 4Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 5Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 6Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 7Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 8Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 9Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 10Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 11Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 12Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 13Кресло компьютерное Ploy, черный, серый - фото 14
NEW

Кресло компьютерное Ploy, черный, серый

Артикул: CH-083-755
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота1200/1295 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом". Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной. Синхромеханизм позволяет согласованно изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья. Оптимальной пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья кресла считается соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. У данной модели используется именно такое соотношение. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании установлено надежное пластиковое пятилучие.
Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1200/1295 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьявелюр, экокожа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19.68 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для руководителя Rex, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Rex, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Кресло для руководителя Rex, хром

38
Фотография товара Кресло офисное Аттис, хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аттис, хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Аттис, хром PU

13
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Brown

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Blue

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Zarius, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Zarius, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Zarius, серый, белый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт красный

6
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Caifen Comfort, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Comfort, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Кресло Caifen Comfort, черный

6
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, серый

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Apotheosis, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Кресло компьютерное Apotheosis, бежевый, орех

14
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотниками Motif, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотниками Motif, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Кресло детское без подлокотниками Motif, синий

10

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Кресло компьютерное Concord, черный, красный

7
В наличии 258 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Компьютерное кресло Montana dark gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana dark gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana dark gray / white

12
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик

26

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Burgos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Burgos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39024
20 050 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Burgos черное

45
В наличии 27 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, темно-серое

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло College H-966F-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966F-1/Beige

15
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Бибионе 1П

11
Настоящее фото товара Кресло Sbline 28, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Sbline 28

12
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный

12
Фотография товара Кресло поворотное Elegant, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Elegant, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло поворотное Elegant, бежевый

5
Фотография товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный

9
Фотография товара Кресло Masio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Masio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Кресло Masio, зеленый

5

Товар в корзине

Кресло компьютерное Ploy, черный, серый
Кресло компьютерное Ploy, черный, серый
14 990
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Кресло компьютерное Concord, черный, красный

7
В наличии 258 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности