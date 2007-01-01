Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечивают удобное размещение за компьютером.
Обивка кресла из мягкой и дышащей ткани обеспечивает комфорт в любое время года и не вызывает дискомфорта даже при длительном сидении. Материал легко чистится, сохраняя свою форму и внешний вид.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения.
В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота1140/1310 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья410/505 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый, серый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.39 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет