Кресло компьютерное Concord, розовый
Кресло компьютерное Concord, розовый
11 оценок
12 890
Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 1Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 2Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 3Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 4Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 5Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 6Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 7Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 8Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 9Кресло компьютерное Concord, розовый - фото 10
Кресло компьютерное Concord, розовый

Артикул: CH-083-764
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота1140/1310 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья410/505 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечивают удобное размещение за компьютером.
Обивка кресла из мягкой и дышащей ткани обеспечивает комфорт в любое время года и не вызывает дискомфорта даже при длительном сидении. Материал легко чистится, сохраняя свою форму и внешний вид.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения.

В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1140/1310 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья410/505 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, серый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.39 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

