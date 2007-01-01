Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании установлено надежное пластиковое пятилучие.
Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1170/1265 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, светло-голубой
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.77 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет