Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой
6 оценок
9 390
Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 1Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 2Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 3Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 4Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 5Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 6Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 7Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 8Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой - фото 9
Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой

Артикул: CH-083-791
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Высота1170/1265 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании установлено надежное пластиковое пятилучие.
Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1170/1265 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, светло-голубой
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.77 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
