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Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black

Артикул: CH-067-728
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины и угла наклона сиденья. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Выдвижная подставка для ног. Гарантия 3 года.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота640 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.21 м3

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