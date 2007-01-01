Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Высота910/1010 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.88 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет