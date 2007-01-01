Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый
14 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 1Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 2Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 3Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 4Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 5Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 6Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 7Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 8Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 9Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 10Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 11Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый - фото 12
NEW

Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-761
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Высота910/1010 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Высота910/1010 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.88 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Лутон черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лутон черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Лутон черный

41
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый

12
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500/Grey

8
В наличии 28 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Prime RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prime RCH, черный , произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло Prime RCH, черный

15
Настоящее фото товара Кресло Орион 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Орион 2Х

10
Фотография товара Кресло Ray, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ray, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло Ray, белый, хром

14
Фотография товара Кресло Caifen Comfort, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Comfort, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Кресло Caifen Comfort, черный

6
Фотография товара Кресло офисное Roni, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Roni, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Кресло офисное Roni, бордовый

5
В наличии 11 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, белый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром

7
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый

26
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий

26
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Стул Kano 1 cream / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 cream / black, произведённого компанией ChiedoCover
от25 7909
28 190 ₽Оптовая цена

Стул Kano 1 cream / black

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло College H-966F-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966F-1/Beige

15
В наличии 77 шт.
Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный

7
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6003-3, черный

10
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-2 troll grey, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-2 troll grey, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 990
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-2 troll grey, ткань, серый

14
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-6 raze white / grey, mesh / fabric , светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-6 raze white / grey, mesh / fabric , светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-6 raze white / grey, mesh / fabric , светло-серый

7
Настоящее фото товара Кресло Дипломат, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Кресло Дипломат

12
Настоящее фото товара Кресло Мерседес 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло Мерседес 1Д

5
Настоящее фото товара Кресло Ультра Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Ультра Люкс, хром

11
Фотография товара Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань

12

Товар в корзине

Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый
Кресло компьютерное Pandemonium, черный, оранжевый
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром

7
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый

26
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности