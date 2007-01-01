Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное – это сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка кресла из сверхпрочной сетки легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 125 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1150/1125 мм
- Глубина сиденья413 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьясетка
- Цветкрасный, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки28.97 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет